Football – Mondial 2022 : Les Barea au stade Mazembe

La première confrontation entre les Barea de Madagascar et les Léopards du Congo aura lieu au stade Mazembe de Lubumbashi. Le match retour se jouera à Mahamasina.

En attente d’un stade alternatif. Voilà la mention sur la case correspondant à la République Démocra­tique du Congo, dans la liste des stades homologués pour la prochaine fenêtre internationale.

Le stade du 20 mai à Kinshasa ne répond plus aux normes imposées par la Confédération Africaine de Football.

De ce fait, le prochain match de la RD Congo contre Madagascar, aura lieu ailleurs. Les Barea ne joueront pas dans la fameuse enceinte où Mohamed Ali avait affronté George Fore­man en 1974, durant le combat du siècle dernier dénom­mé « Rumble in the jungle ». Ils défieront plutôt les Léopards au stade Mazembe de Lubumbashi. Le site se trouve dans le sud-est du pays.

Problème

Il est situé à 2300 km de la capitale congolaise. Comme son nom l’indique, il appartient au club de renom TP Mazembe. Sa capacité s’élè­ve à dix-huit mille places. Pour l’instant, la CAF n’a pas encore statué sur l’accès ou non du public.

Cette affiche compte pour la troisième journée des éliminatoires du Mondial 2022. S’ensuivra la deuxième confrontation entre Malgaches et Congolais, dans le cadre de la quatrième journée. Celle-ci se tiendra au stade Barea à Mahamasina, dont l’homologation a été confirmée par la CAF.

Les deux pays se sont convenus du jeudi 7 et du lundi 11 octobre. Ces dates sont aujourd’hui en attente de la validation de l’instance continentale.

La publication de cette liste renvoie au même problème qu’auparavant. Com­me quoi, plusieurs pays du continent ne possèdent pas d’infrastructures aux normes. Au même titre que la RD Congo, la Côte d’Ivoire et le Soudan doivent trouver « une alternative ». C’est encore pire pour le Burkina Faso, Djibouti, la République Centrafricaine, le Liberia, le Mozambique, le Malawi et le Mali, la Namibie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Leurs rencontres « à domicile » seront délocalisées. Les Burkinabés, les Djiboutiens, les Malawites et les Guinéens iront jouer au Maroc par exemple.

AG approuvée par une partie du Comex

Plusieurs présidents de ligues régionales affirment avoir eu gain de cause auprès de la FMF. Et ce, après avoir demandé la tenue d’une assemblée générale auprès de l’instance du football. Les représentants de plusieurs ligues régionales ont dévoilé l’information à la presse hier. « Nous référons aux textes, qui stipule que quand un tiers du comité exécutif appelle à l’organisation d’une assemblée générale, cette assemblée peut avoir lieu. Cette AG aura lieu le 6 octobre à Antananarivo », martèlent-ils.

Après recoupement auprès de la FMF, le comité exécutif n’est pas arrivé à une décision commune sur le sujet. « Quatre membres du CE ont accepté sur les dix. À chacun d’en tirer sa propre conclusion », confie une source à Isoraka.