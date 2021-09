Canal Olympia Iarivo – Olombelo Ricky ravive la flamme du « Manal’Azy »

Des retrouvailles très attendues et à ne sûrement pas rater pour tous les inconditionnels de l’incontournable Olombelo Ricky, le concert qu’il nous peaufine pour ce samedi promet de vous enchanter.

Sans aucun doute l’un des concerts événements de ce mois-ci, qui promet de revigorer encore plus la scène culturelle dans la capitale. Les retrouvailles entre Olombelo Ricky et le grand public mélomane de la ville des Mille se tiendra ce 25 septembre à 16h au Canal Olympia Iarivo. Ce sera plus précisément sur le parking de ce haut lieu de divertissement sis à Andohatapenaka que cette personnalité émérite de la musique malgache nous donne rendez-vous pour l’occasion. Sobrement intitulé « Mozika ts’isy farany », comprenez par là, la musique à l’infini, ce concert s’affiche surtout pour lui comme une occasion privilégiée de pouvoir enfin communier pleinement avec tous les inconditionnels de son fameux « Manal’Azy » depuis le début de la pandémie.

Olombelo Ricky d’affirmer « Vu le contexte sanitaire actuel, il nous a été difficile de pouvoir organiser notre traditionnel Manal’Azy que ce soit à Antsahamanitra ou à Ambohijatovo. Ceci-dit, il m’importe de vous assurer que l’événement de ce week-end sur lequel on travaille sera tout aussi festif, mélodieux, voire jovial et ce dans un cadre qui nous sera inédit ». De quoi amplement raviver la flamme du « Manal’Azy »donc après tout ce temps, le concert de ce samedi promet à nouveau d’émouvoir un public de toutes les générations.

« Un concert d’envergure »

Entouré par la jeune équipe de White Com et de Catt Express à l’organisation, Olombelo Ricky nous convie ainsi à jouir pleinement de l’un de ces concerts harmonieux dont il est le seul à avoir le secret. Arborant l’étiquette d’un « Live Parking », cet événement peut s’apprécier de bien des manières pour l’occasion. Que vous soyez ainsi bien au chaud dans votre voiture ou confortablement assis à une table où vous serez tout aussi bien servi, mais aussi debout au plus près de la scène, libre à vous d’y profiter comme il vous plaît du riche répertoire d’Olombelo Ricky tout au long de ce concert.

D’autant plus qu’il sera aussi bien accompagné, car on retrouvera à ses côtés les talentueux chanteurs de La Chorale, mais également son amie de toujours, la chanteuse Liva Andrianavalona avec qui il chante le morceau « Naleoko ihany ». Ses fidèles musiciens, Rivokely au clavier, Njaka à la basse, Jahleky à l’accordéon, Titi Razakamiadana au saxophone, Miaro Tanjona aux percussions et Mendrika à la batterie, ainsi que Dina Voakali au chant qui y interprétera une chanson inédite seront évidemment de la partie.

De même, une invitée surprise est déjà annoncé par Olombelo Ricky également. « Ce sera vraiment un concert exclusif de notre part, car même si l’on y reprendra ces chansons que tous connaissent, pas mal de nouveautés issus de l’album Ao Tsara garniront aussi le répertoire. Ainsi que quelques réarrangements inédits de morceaux bien connus que je chanterai avec La Chorale » confie Olombelo Ricky. Un vibrant hommage à Régis Gizavo, ainsi qu’une interprétation à découvrir de «Tonga ny orana» composé par Rakoto (Zandry Kely) est aussi au programme. Marquez vos agendas donc et réservez vos billets ou faites-les vous livrer gratuitement depuis les réseaux sociaux des organisateurs.