Pollution marine – Exercice de simulation de marée noire à Taolagnaro

Réduction des risques. C’est en ce sens que des exercices en salle et de pratique en mer se déroulent présentement dans la ville portuaire de Taolagnaro. « Afin que le pays puisse réagir suffisamment et produire des mesures d’intervention en cas de marée noire en mer malgache, cette simulation testera les réflexes des décideurs de la structure administrative afin de permettre de vérifier l’efficacité du plan de lutte avec le renforcement des capacités des participants » explique Damy Ratolojana­hary directeur général de l’Organe de Lutte contre l’Evénement de Pollution marine par les Hydrocarbures rattaché au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD).

Ainsi, un scénario a été choisi pour mener cet exercice regroupant les acteurs concernés comme les forces de l’ordre, les pompiers et les autres services déconcentrés. Plusieurs cellules, que ce soit opérationnelle, logistique, évaluation, finance, communication, historienne et documentation, ont été mises en place pour faire face à l’accident. En 2014, un tanker s’était échoué au large d’Antsiranana, Le pays avait réussi à éviter la catastrophe, grâce entre autres aux dotations répétées de matériel effectuées depuis quinze ans par la Banque mondiale. Ce matériel est aujourd’hui disséminé dans une quinzaine de villes côtières, à commencer par les grands ports de l’île.