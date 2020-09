Pandémie – La Covid-19 reste en circulation active

Deux cent vingt-six personnes sont emportées par le coronavirus depuis le début de la pandémie qui continue de sévir. La victime du coronavirus révélée hier, est localisée dans la région Analamanga où le nombre de nouveaux contaminés diminue de jour en jour. Hier, parmi les soixante-trois nouveaux cas positifs dans l’ensemble du territoire national, six sont à Analamanga. C’est la région Sava qui enregistre le nombre maximal de contaminés supplémentaires pour le cas d’hier. Vingt-cinq nouveaux porteurs y sont enregistrés. D’après les explications fournies par le centre de commandement de la lutte contre le coronavirus dans la région Sava, « la ville de Sambava compte soixante-dix-sept guéris jusque-là, vingt-trois malades en traitement et trois personnes sont déjà décédées du coronavirus. Dans la ville d’Antalaha, un décès lié au coronavirus a été déjà recensé ainsi que treize cas de guérison et trois porteurs de la covid-19 en traitement. A Vohémar, dix guéris et trois personnes en traitement sont rapportés jusqu’à hier. Dans la ville d’Andapa, il y a déjà eu un mort du coronavirus ainsi que quatorze guéris et huit personnes suivent actuellement du traitement ».

Malgré la dispersion continue du coronavirus dans les quatre coins de l’île, soixante-et-un porteurs dans onze régions sont constatés guéris, d’après l’annonce, hier, de la Professeure Hanta Marie Danielle Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre la covid-19 . Elle a évoqué hier « l’existence de six cas importés de coronavirus ». Tandis que la pandémie reprend une dimension transfrontalière comme au tout début, ayant conduit la population à se mettre en confinement, les gestes barrières se relâchent dans les principales villes du pays, notamment dans la capitale. La négligence de l’usage du gel désinfectant regagne de la place dans les moyens de transport en commun où la promiscuité reste propice à la contamination. Tandis que le nombre de patients en état grave n’augmente pas en vingt quatre heures et reste vingt, les nouveaux cas positifs d’hier se trouvent dans sept régions, à l’issue de la réalisation de cinq cent quatre-vingt-dix-huit tests d’identification du coronavirus.