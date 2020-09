Musique Jazz – Zara Rajaona revient avec « Angovo Miabo »

Un « Extended Play » (EP) qui promet de s’illustrer avec l’une des chanteuses jazz les plus émérites de la capitale, « Angovo Miabo » par Zara Rajaona sort début octobre.

Pour les inconditionnels de la scène du jazz actuelle, elle n’est sans doute plus à présenter, tandis que pour les pro fanes elle s’a ffirme comme une découverte à apprécier sans modération. Chanteuse à la voix teintée de douceur e t de dynamisme, Zara Rajaona conquiert depuis quelques années maintenant les mélomanes par son amour intarissable pour le jazz. Imposante par son talent et sa passion à travers sa musique, le tout en s’illustrant avec charme et élégance sur scène, elle nous revient avec un nouveau projet qu’elle a largement pu peaufiner tout au long de ce confinement.

Intitulé

« Angovo Miabo », il s’agit là, du troisième opus de Zara Rajaona qui prend les allures d’un EP composé de huit morceaux inédits. Comme l’indique son titre, la chanteuse jazz insufflera de l’énergie positive à tous les mélomanes qui se plairont à l’écouter dès qu’il sera disponible le 1er octobre. « On a tous besoin d’une bonne dose de positivité après cette longue crise engendrée par les longues périodes de confinement dues à la pandémie. Autant alors rebooster notre joie de vivre et c’est ce que je partage à travers les chansons de cet album, qui aideront les gens à avoir un regard plus positif sur la vie en générale » confie Zara Rajaona.

Une vision optimiste

Avec des compositions des plus éclectiques où fusionnent les mélodies du terroir malgache avec différentes approches du jazz, du funk, du latino et quelques ballades plus douces, « Angovo Miabo » transcende. On y retrouve outre l’intitulé même de l’opus, les titres comme « Avana », « Manal’Aza », « Nofy iray », « Isika roa », « Aizina sy hazavana », « Fiainana » et « My weet child ». Chacun à leurs manières, ces morceaux promeuvent la positivité, l’appréciation de l’instant présent, le rêve d’une vie meilleure, l’amour et la tendresse que l’on se doit tous de véhiculer.

Des valeurs qui sont chères à Zara Rajaona, qu’elle met un point d’honneur à retranscrire dans cet EP. De même, en tant qu’artiste féminine, elle affiche avec fierté ses sentiments pour mieux émouvoir son auditoire. Dès le 1er octobre, elle lancera également une série de petits événements sur sa page facebook, où elle partagera des extraits de son album, et proposera aussi à ses fans de remporter des cadeaux surprises. En attendant un prochain concert, retrouvez déjà Zara Rajaona sur youtube et soundcloud.