Filière bois – Les exploitants forestiers aux abois

Dépendant de la forêt, les exploitants, revendeurs, artisans de la filière bois, émettent un cri d’alerte concernant leur situations « Malgré toutes les mesures mises en place, la déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent, les réponses et solutions apportées sont insuffisantes. L’inter­diction de la coupe et l’exploitation des forêts représentent elles mêmes un problème. Tel est le cas de la note circulaire datant du début de l’année dernière interdisant la coupe et l’exploitation des bois dont l’application n’a pas bénéficié d’un suivi sérieux. De ce fait, les marchés locaux continuent d’être approvisionnés jusqu’à ce jour par des bois illicites » déplore Rose Razanarisoa, présidente du groupement national des exploitants forestiers de Madagascar (GNEFM).

Une façon pour cette responsable d’alerter les autorités par rapport à l’inhibition de filières formelles tandis que les coupes illicites persistent. Le groupement insistent ainsi sur la possibilité de la reprise des permis d’exploitation dans la mesure où les engagements sociaux et en terme de reboisement ont été respectés à la lettre par les membres. Selon un responsable régional, « des procédures de collectes de données attestant ces campagnes de reboisement effectuées par les exploitants formels ont déjà été envoyées aux autorités centrales dans le cadre de la réalisation des procédures de réouverture des exploitations ». Données envoyées et dont ce responsable n’a pas encore eu de re tour concernant le permis des exploitants dans la région dont il est responsable.