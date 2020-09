Collecte d’ordures – Le manque de matériel perdure

La collecte des déchets dans les bacs à ordures dans les quartiers de la ville d’Anta­nanarivo suit un rythme irrégulier. « Le camion poubelle n’arrive pas tous les jours. Des agents du Service autonome de maintenance de la ville d’Antana­narivo (Samva) ont vidé ce bac, dimanche, et ils ne sont revenus que ce matin (ndlr : hier matin). C’est pourquoi les poubelles s’entassent sur les chaussées, chez nous », explique un responsable du fokontany à Andrai­soro, hier. Dans d’autres axes, comme à Madera Namontana , cela fait quelques temps que les ordures n’ont pas été ramassées.

Une source auprès du Samva affirme que ce département subit, encore, des problèmes logistiques, malgré la dotation de vingt camions par la Présidence, au mois de décembre. Il n’y aurait toujours pas assez de véhicules pour assurer la collecte des déchets dans tous les bacs à ordures. Sur les vingt véhicules du Samva, quelques uns ne seraient pas opérationnels, en ce moment. « Quelques camions ont des problèmes techniques. Nous faisons déjà de notre mieux, pour les réparer », explique cette source. Les agents du Samva seraient contraints de délaisser quelques axes et de prioriser d’autres. « Nous veillons à ce que les poubelles près des hôpitaux, des écoles et des marchés soient vidées, pour prévenir des maladies », rajoute la source. Mais même avec vingt camions opérationnels, le Samva ne s’en sortira toujours pas. « Il nous faut, plus de quarante camions pour collecter les déchets dans tous les bacs à ordures de la ville­ », souligne un responsable au sein du Samva.