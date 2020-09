CHUJRB – Remise d’équipements de protection

Malgré l’allègement et la diminution des cas de coronavirus dans le pays. Le centre hospitalier de Befelatanana a reçu un équipement contenant des masques et des gants pour renforcer tous les services dans cet hôpital. « Les masques chirurgicaux et les gants sont des éléments essentiels avant, pendant et même après le coronavirus. Il s’agit d’un équipement incontournable pour tous les personnels soignants qui sont en contact avec les les malades », indique le Professeur Mamy Randria, Directeur du CHU Befelata­nana. Ces masques seront destinés à être dispatchés auprès de tous les services de ce centre hospitalier universitaire.

« Le port du masque n’est pas seulement en temps d’épidémie en période de crise sanitaire, il est également porté dans toutes les formes de prises en charge des malades dans cet hôpital. Dans ce centre hospitalier, l’équipement obtenu servira dans les services qui prennent en charge les malades les plus vulnérables. C’est le cas par exemple, du service qui prend en charge les maladies infectieuses ou de celui qui traite les diabétiques » enchaîne-t-il. Les dons de masques ont été remis hier. « Madagascar a été parmi les six pays sur les quarante-huit de l’Afrique à bénéficier de cette aide. Il s’agit d’un coup de pouce au personnel soignant de ce centre hospitalier en ce temps de crise sanitaire », conclut Haja Paul Ravaliniaina, directeur de la société Ericsson Mada­gascar.