Caisse unique Aranta – La fédération des cooperatives lance un ultimatum de 48h

La fédération des coopératives nationales à Mahajanga exige la mise en place d’un comité ad-hoc dans la gestion de la caisse unique à la gare routière nationale à Aranta.

La nouvelle organisation mise en place à la gare routière nationale à Aranta, concernant la caisse unique est à peine fonctionnelle, il y a une semaine. La fédération des coopératives nationales à Mahajanga a lancé un ultimatum de 48h pour revendiquer un dialogue avec les autorités et responsables.

Elle exige la mise en place d’un comité ad-hoc dans la gestion de cette infrastructure. Au-delà de ce délai de 48h, un arrêt des activités d’une heure sera entamé au niveau du transport national. Si aucune solution n’est trouvée, vendredi les départs seront compromis.

« La mise en place de cette caisse unique est illégale. La covid-19 n’est pas une excuse pour enfreindre la loi et instaurer cette structure illégale. Les avis de la fédération des coopératives devraient être consultés avant de l’installer. Le statut de la gare routière n’a pas encore changé, c’est pourquoi il ne fallait pas mettre en place cette caisse unique. C’est illégal et l’installation des guichetiers à l’intérieur de la gare doit revenir aux coopératives. L’intérêt général doit primer au profit de l’intérêt personnel. La démolition des kiosques devrait se réaliser avec l’aval des coopératives. Une délibération de la commune urbaine de Mahajanga est également nécessaire. Nous contestons les travaux de démolition de quelques guichets. Nous avons la capacité de mettre en place un comité ad-hoc », a martelé le porte-parole de la fédération des coopératives hier.

Autorisation

Les chauffeurs ont également déploré qu’ils ne puissent plus prendre des passagers en cours de route, car ils risquent une amende, selon les règlements.

« Le transport des marchandises est déjà résolu, les taxis-brousse sont autorisés à le faire. Mais le problème est que les clients qui ne paient pas à la caisse unique. Nous rejetons cette disposition de payer à la caisse unique », a souligné un responsable d’une coopérative.

Le président de la fédération des coopératives régionales a déclaré qu’il soutiendra la coopérative nationale dans cette revendication.

« La mise en place de la caisse unique répond à la vision du Président de la République, dans l’engagement n°11 suite à la Modernisation de Madagascar : organiser, sécuriser le transport. Pour améliorer la circulation des biens et des personnes, le ministère des Transports a ainsi procédé à la transformation du système d’informations et de paiement au niveau des infrastructures de Transports telles que les gares routières, ports et aéroports. En ce qui concerne le comité ad-hoc, le Ministère de tutelle et l’ATT ont demandé depuis 2017 sa création. Le Maire est actuellement en mission mais dès son retour, une réunion sera organisée pour sa mise en place », a expliqué le Coordonnateur de l’ATT à Mahajanga, Toky Rahaingo hier.