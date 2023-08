TRAITEMENT – Une nouvelle hausse du prix des médicaments

Les pharmacies ont modifié les tarifs de la plupart de leurs marchandises. Depuis quelques semaines, le prix des médicaments a augmenté. « Presque tous les médicaments importés sont concernés par cette révision à la hausse des prix. Elle est effective depuis les fournisseurs et les grossistes. », notent des responsables de vente de quelques pharmacies de la capitale, hier. Ces sources expliquent cette augmen­tation des prix par la dépréciation de l’ariary et par la hausse du coût des transports. « Il ne peut pas y avoir d’autres raisons. Les médicaments transportés par avion sont plus chers que les médicaments transportés par bateau », explique une source. Le prix des médicaments ne cesse d’augmenter. Au début de l’année, la hausse du prix a atteint 20%. Cette fois-ci, elle est assez faible. « Un antibiotique qu’on a vendu à 2 000 ariary, auparavant, coûte 2 200 ariary, en ce moment », détaille une commerciale. Mais avec cette augmentation progressive et continue des prix, le coût des médicaments devient inabordable pour beaucoup.

Remèdes traditionnels

Les personnes qui suivent des traitements à vie sont celles qui en souffrent le plus. Une sexagénaire, hypertendue, raconte, par exemple, que ses dépenses pour ses traitements augmentent de jour en jour. « Elles ont été de 16 000 ariary par mois l’an dernier, puis sont passées à 20 000 ariary par mois, au début de cette année. Alors que je ne touche qu’une retraite de près de 600 000 ariary, tous les trois mois », raconte-t-elle. Des pharmacies disent avoir perdu de vue certains de leurs clients. « Ils ont arrêté de prendre des produits importés et ont opté pour des remèdes traditionnels. », avance une source auprès d’une pharmacie. L’usage des remèdes naturels est très courant. La prise de ces remèdes traditionnels est à considérer avec précaution. Madagascar regorge de nombreuses plantes médicinales. Mais l’efficacité de la grande majorité de ces dernières n’a pas encore été prouvée scientifiquement. Et en cas de surdosage, ils peuvent générer d’autres maladies, notamment, l’insuffisance rénale qui fait de nombreuses victimes, actuellement. On doit aussi faire attention aux traitements proposés par des soi-disant guérisseurs traditionnels. Des malades qui les ont consommé ne sont pas guéris. Leur état de santé s’est même dégradé, selon des cas observés dans les hôpitaux.