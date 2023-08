TRACE AWARDS ET FESTIVAL 2023 – Gaei attend les votes de ses fans

Gaei est nominé dans la catégorie des artistes de l’océan Indien pour les Trace Awards qui auront lieu à Kigali, au Rwanda. Il sollicite le soutien du public pour cette compétition.

Le talentueux artiste malgache Gaëtan Henri dit Gaei est nominé dans la catégorie des artistes de l’océan Indien pour l’événement « Trace Awards et Festival 2023 (TAF)». Cet événement incontournable se tiendra à Kigali, au Rwanda, du 19 au 21 octobre. Gaei sera en compétition avec cinq autres artistes exceptionnels, à savoir Mikl de La Réunion, Terrell Elymoor de Mayotte, Donovan BTS de l’île Rodrigues, Goulam, un jeune artiste franco-comorien, et Sega’el de l’île de La Réunion. Il invite chaleureusement ses fans et les internautes à voter pour lui tous les jours. « Quel honneur. C’est avec un plaisir énorme que je vous informe que je suis nominé dans la catégorie des artistes de l’océan Indien pour les TAF 2023 qui vont se dérouler au Rwanda, à Kigali. Votre vote est plus qu’un simple clic, cela signifierait énormément pour moi, pour nous, c’est un grand pas vers l’avenir », annonce Gaei sur sa page Facebook, hier. L’événement TAF réunit une palette variée de vingt-deux catégories reflétant la diversité musicale, dont le meilleur artiste de l’océan Indien, le meilleur artiste de l’Afrique du Nord, l’artiste d’Afrique francophone, et bien d’autres. Les lauréats auront le privilège de repartir avec des trophées TAF 2023 ainsi que des œuvres d’art uniques conçues par la célèbre sculptrice et designer congolaise, Dora Prevost. Enraciné dans l’année 2003, cet événement s’est imposé comme un pilier dans la promotion de la culture afro-urbaine à travers une vaste gamme de genres musicaux, notamment Afrobeat, Amapiano, Zouk, Kizomba, Genge, Coupé Décalé, Bongo Flava, Soukouss, Gospel, Rap, le Dancehall, le Hip Hop, l’Afro-pop et bien d’autres. L’impact de TAF s’étend sur plus de trente pays, couvrant les régions d’Afrique, d’Amérique du Sud, des Caraïbes, de l’océan Indien et d’Europe.

Carrière

Originaire de Madagascar, Gaei, ou Gaëtan Henri, est un artiste âgé de 28 ans venant d’Antsiranana qui fusionne avec brio le RnB, le Dancehall et l’Afrobeat dans sa musique. Son voyage musical a commencé dès son jeune âge, mais c’est en 2018 qu’il a pris la décision de lancer officiellement sa carrière. « Cette décision a été fortement influencée par une rencontre avec l’artiste renommé Singuila, lors de sa tournée à Madagascar. Cet échange a été un catalyseur pour moi, me permettant de développer et de cultiver mon talent artistique, tout en établissant ma marque distinctive dans l’univers musical », explique-t-il. La nomination de Gaei aux TAF 2023 est une étape significative dans sa carrière, témoignant de son dévouement et de son impact grandissant sur la scène musicale régionale et internationale. Gaei détient le statut exclusif d’être le seul artiste malgache à nominer à cet événement international. Les nominations aux TAF sont un hommage aux réalisations et à l’excellence de plus de cent cinquante artistes, producteurs, DJ, écrivains, compositeurs, réalisateurs, artistes établis et étoiles montantes, ainsi qu’à leurs leaders et labels respectifs.