PÉTANQUE – Six pays en course pour neuf médailles d’or

Un ouf de soulagement. Confirmée, la pétanque figure bel et bien parmi les dix-neuf disciplines de compétition au programme de la onzième édition des Jeux des Iles de l’océan Indien. Interrogé sur les sanctions de la Fédération internationale de pétanque et jeu provençal (FIPJP), interdisant Madagascar à la participation et à l’organisation de compétitions internationales, le dirigeant au sein de l’instance nationale n’a pas voulu nous donner des explications ni de précisions là-dessus. La liste des vingt boulistes porte-fanions malgaches retenus pour les Jeux a été publiée hier. Six îles de la région sont engagées pour cette version à Madagascar, à savoir La Réunion, Mayotte, les Seychelles, Maurice et les Comores, outre le pays hôte. La pétanque intègre pour la deuxième fois au programme des Jeux après l’édition 2007 sur le sol malgache, à l’issue de laquelle la Grande Ile a fini en haut du tableau des médailles. L’équipe malgache a engrangé quatre médailles d’or, trois d’argent et trois de bronze, devant La Réunion créditée de deux médailles d’or. Neuf médailles sont en jeu, notamment, dans les épreuves de triplettes, doublettes, tête-à-tête hommes et dames, doublette mixte, et les concours de tir de précision hommes et dames. Les compétitions se dérouleront finalement du 26 août au 2 septembre au boulodrome du complexe sportif de la CNaPS à Vontovorona au lieu du nouvel emplacement prévu initialement à Ivato. Les précisions sur le calendrier de compétition ne seront définies qu’après la réunion techni­que avec les représentants des îles concernées. Les sélectionnés ont toujours poursuivi depuis des mois leur regroupement au boulodrome du PAC à Ampitatafika.