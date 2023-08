MUSIQUE – Rajery dévoile son septième album « Fito-Seven »

Le célèbre artiste malgache Rajery a officiellement lancé son septième album intitulé « Fito-Seven », hier, au Carlton Anosy. Après six ans de travail acharné, l’artiste a présenté avec fierté cet album marquant, qui se démarque par sa richesse musicale et ses thèmes profonds. Le processus de création de « Fito-Seven » s’est déroulé en trois étapes distinctes. La première phase a été axée sur la création des titres, suivie par la deuxième où Rajery a partagé ses créations avec ses fans pour recueillir leurs réactions, qui se sont avérées positives. En février de cette année, l’artiste a entamé l’enregistrement en studio pour finaliser l’album. L’album « Fito-Seven » comprend neuf titres, dont l’un est en français, fruit d’une collaboration avec des étudiants de l’Alliance française. « Le nom Fito a plusieurs significations. Il symbolise mon septième album, le nombre de mes instruments de musique, six mains et une tête. J’ai fêté mes 43 ans de carrière avec la valiha, et l’addition des chiffres de cet âge donne sept. De plus, l’année de sortie de l’album, 2023, totalise également sept » explique Germain Randrianarisoa dit Rajery. Cet album parle de la vie quotidienne des gens, de l’environnement, de la culture ancestrale et des valeurs malgaches. Il représente une palette variée de couleurs et d’émotions. À l’occasion de cette année de sortie, Rajery et ses collaborateurs prévoient une tournée nationale à travers Madagascar pour présenter « Fito-Seven ». De plus, une tournée internationale est déjà en préparation pour l’année prochaine. Compositeur et chanteur, Rajery joue de la valiha depuis 1980. Il a partagé la scène avec des personnalités majeures de la musique malgache et internationale, comme Rakoto Frah, Ghomi Ramefy, Tôty, Rossy et Danyèl. Son apprentissage autodidacte de la valiha reflète sa passion et son engagement pour cet instrument traditionnel. Avec une carrière musicale de 30 ans à l’international, Rajery continue de faire évoluer sa musique en puisant dans les racines de Madagascar et en explorant des horizons musicaux plus vastes. « Ma musique vivante, fusion de traditions malgaches et d’inspirations universelles, a déjà conquis le monde. Parmi mes distinctions notables, j’ai été honoré en tant que lauréat du Prix RFI Musique du Monde en 2002 pour mon album Fanamby. Ma musique ne se limite pas à la musique du monde, mais s’inscrit dans le genre appelé Mozika miaina » partage-t-il.