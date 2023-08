MANDRITSARA – Un éboulement tue sept personnes

Sept personnes, majoritairement des enfants, ont trouvé une mort dramatique au cours d’un éboulement survenu lundi dans le district de Mandritsara, dans la région Sofia. L’événement à fendre l’âme s’est produit en dehors du site d’exploitation de pierres précieuses autorisé d’Ambodiadabo Maintsokely, selon les informations tirées d’un rapport de la gendarmerie chargée de la sécurisation de la carrière. Il était 14 heures quand les forces de l’ordre ont appris la nouvelle atterrante. Les victimes auraient voulu chercher des pierres précieuses à environ sept kilomètres du lieu d’extraction habituel, dans un endroit appelé Anketsan’Akanga. Elles étaient une dizaine à avoir travaillé là-bas. La plus petite avait 12 ans si la plus grande était âgée de 20 ans. Ces jeunes et enfants se trouvaient au fond d’une cavité creusée quand un pan de terre s’est écroulé et les a ensevelis. Le sol était visiblement fragile, selon les explications des témoins. Ceux-ci se sont dépêchés de déterrer les victimes et ont réussi à sauver trois d’entre elles. Les autres ont été asphyxiés et leurs corps sans vie ont été découverts l’un après l’autre.