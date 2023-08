LUTTE CONTRE LA FAIM – Mille ménages dans le sud appuyés par les Coréens

La lutte contre la malnutrition dans le sud est une tâche commune. Le Korea Friend for Hope International (KFHI) donnera un coup de main pour les populations vulnérables du sud de Madagascar à travers l’Office National de Nutrition (ONN). « Nous allons aider mille familles d’Ambovombe Androy dans ce projet. Des sacs contenant 50kg de riz vont être distribués aux personnes vulnérables dans cette partie de Madagascar », indique Fiononana Andriamanjato, le chef de projet Sud de Madagascar auprès du KFHI, hier. Une signature de convention a eu lieu, hier, auprès de l’ONN pour officialiser la collaboration entre l’ONN et le KFHI. Le but est d’améliorer la situation nutritionnelle des enfants malnutris et des personnes vulnérables. Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes ainsi que les femmes allaitantes figurent parmi les personnes vulnérables. Le grand sud de Madagascar a fait face à des aléas climatiques graves, y compris la sécheresse pendant des années successives. « Ces réalités favorisent l’insécurité alimentaire. La collaboration de ce jour vise à résoudre ensemble cette problématique », explique le Professeur Vololontiana Hanta Marie Danielle, le coordonnateur national de l’ONN. La collaboration consiste à doter ces mille familles de vivres en complément des aliments thérapeutiques déjà distribués, tels que les plumpy nut et plumpy sup. Le KFHI va, de même, opération­naliser ses expertises vers l’aide aux plus démunis. Leur objectif commun est de mettre fin à la faim et à la malnutrition. « Ces mille familles recevront les aides supplémentaires jusqu’au mois de décembre », rapporte encore le KFHI. Le projet continuera après les évaluations.