JIOI 2023 – La sécurité pendant les Jeux mise au point

La sécurité des athlètes, leurs hébergements et des précautions sur la continuité de la vie quotidienne de la population avant, pendant et après les Jeux des îles de l’océan Indien, qui débutent vendredi prochain, ont été l’objet de la réunion entre quelques membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Ntsay Christian et l’État-major mixte opérationnel (EMMONAT), hier dans la soirée, à Ankadilalana. Toutes les consignes de sécurité liées de près ou de loin aux jeux ont été abordées lors de cette réunion. Le ministre de la Défense nationale, le général Josoa Rakotoarijaona, le ministre de la sécurité publique, Randrianarison Fanome­zantsoa, et le secrétaire d’état à la gendarmerie, Serge Gellé, ont assisté à la réunion. Dès consignes sur le maintien de l’ordre et la sécurité ont été émises par le Premier ministre lors de la réunion et il encourage les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions pendant les jeux.