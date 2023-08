GOLF – TOURNOI INTER-ILES – Les ténors de l’océan Indien à Andakana

Le coup d’envoi du tournoi de golf inter-îles a démarré hier au Golf du Rova à Andakana. L’objectif est de profiter du rayonnement des JIOI pour faire connaître Madagascar en tant que destination golfique.

La cérémonie d’ouverture du tournoi de golf inter-îles, joué en avant-première des autres disciplines des JIOI 2023, a été faite en présence du président de la Fédération malagasy de golf, Ranaivo Andrianasolo, hier au Golf du Rova à Andakana, et ce tournoi se jouera du 22 au 25 août. Elle a commencé par la levée des drapeaux, suivie d’un discours d’ouverture, ainsi que d’une conférence de presse pour faire connaître le règlement, mais aussi identifier les officiels et les arbitres. Pas moins de trente joueurs issus de Madagascar, Maurice, la Réunion et Seychelles vont se mesurer durant les trois jours de compétition, en absence de Mayotte qui s’est désisté au dernier moment. Bien que le golf ne figure pas parmi les disciplines dans les JIOI 2023, il sera bien disputé entre les îles de l’océan Indien, une semaine avant les autres disciplines. La raison est simple pour les organisateurs, c’est de profiter du rayonnement des JIOI et l’arrivée des touristes pour faire connaître Madagas­car en tant que destination golfique et pour plus tard faire du golf à Madagascar un partenaire économique pour le développement du pays, en tant que vecteur d’opportunités économiques important, car il amène des touristes en masse pour relancer la consommation locale: hôtellerie, restauration, produits locaux… « Le Golf du Rova devient de plus en plus exceptionnel dans l’océan Indien. Déjà reconnu pour sa technicité, son esthétique et la qualité du service, le Golf du Rova a déjà conquis les plus grands joueurs. Nous tenons à remercier monsieur et madame Ravatomanga pour leur gentillesse de nous laisser le terrain disponible durant le tournoi », confie Ranaivo Andrianasolo, président de la Fédération malagasy de golf.

Infatigable

Chaque île sera représentée par six joueurs dont un pro, trois amateurs et deux seniors dans chaque équipe. Madagascar présentera deux équipes dont l’équipe 1 sera dirigée par Johary Raveloari­son tandis que l’équipe 2 sera conduite par l’infatigable et connaisseur du terrain Jean Baptiste Ramarozatovo. Les champions de Mada­gascar en titre pour les ‘‘amateurs’’ comme le cas de Mathéo et Manitra Ratsimbazafy seront de la partie pour essayer de mettre en avant la compétence malgache en matière golfique. Le tournoi se disputera en 72 trous Stroke Play. Sur les 18 trous d’un parcours, le nombre total de coups est de 70, 71 ou 72, dont la norme étant 72. Pour la première journée, les participants joueront 18 trous avec huit en simple dont deux dames et six hommes. La deuxième journée, les concurrents disputeront 36 trous et durant la troisième journée, les concurrents joueront 18 trous.

Les équipes

Équipe MADA 1

Johary Raveloarison (Pro), Mathéo Douessy, Do Woo Kim, Julien Rasoloarimanana (Fils), Rakotondrafara (SNR), Luca Ratsimbazafy (SNR), Manitra Ratsimbazafy (Dames), Maria Kim (Dames).

Équipe MADA 2

Jean Baptiste Ramarozatovo (Pro), Matteo Rakotofiringa, Amir Vasta, Ny Ony Rakotonavahy, Michel Morizot (SNR), Hery Rafindarivo (SNR), Monique Noyon (Dames), Holy Gagneux (Dames).