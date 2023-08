ENVIRONNEMENT – Reprise des actions de restauration des paysages forestiers

Quatre millions d’hectares de terres endommagées seront recouverts de forêts à Madagascar jusqu’en 2030, d’après la vision fixée par le président de la République. Les groupes thématiques ont été mis en place vers la fin de l’année 2018 et 2019. Ils rassemblent différents domaines de la réhabilitation environnementale et forestière tels que la plantation de terres et la culture des mangroves et palétuviers, la protection des zones humides et d’autres encore.C’était dans cette optique que l’atelier de redynamisation du Groupe thématique de restauration des paysages et des forêts (GTRPF) s’était déroulé vendredi dernier au bloc administratif d’Ampisikina. « La relance des groupes thématiques, à savoir la restauration des paysages forestiers (FPR) pour la valorisation du milieu forestier dans la région figurait dans le contenu de l’atelier. Le nouveau partenaire ‘Forest4Future’ (F4F) soutient le projet. Le FPR s’inscrit dans la stratégie du plan de développement de la région ou plan régional de développement (PRD) », a indiqué le directeur du développement régional Boeny, Marcellin Randriambololona. Rappelons que suite à l’épidémie de Covid-19, le projet a été arrêté. L’objectif de l’atelier était de procéder à la redynamisation du GTPRF dans la région Boeny et le rendre à nouveau opérationnel. « La redynamisation permet surtout de faciliter la coordination régionale des actions liées à la restauration du paysage forestier; favoriser les échanges multisectoriels relatifs à la RPF entre les différents acteurs au niveau régional et alimenter les informations nécessaires à la CRNPF pour entamer le processus de formalisation du comité et des groupes thématiques », a souligné le DDR.