ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR – Ouverture des concours dans les universités publiques

Les nouveaux bacheliers n’ont pas de temps à perdre. Ils doivent préparer dès maintenant les études supérieures. Les concours d’entrée en première année dans certaines facultés des universités publiques commencent dans quelques semaines. Ils auront lieu les 27 et 28 septembre pour l’École supérieure polytechnique d’Antananarivo (Espa). Les épreuves écrites pour l’entrée en première année à l’École normale supérieure d’Antananarivo (ENS) auront lieu les 10 et 11 octobre, et les épreuves orales se tiendront du 2 au 8 novembre. Les dates de concours des autres facultés ne sont pas encore sorties. Le registre d’inscription est ouvert depuis le 21 août jusqu’au 3 octobre, pour ceux qui souhaitent poursuivre leurs études à l’ENS. Six cents étudiants seront reçus en première année, pour les parcours formation d’enseignant de Malgache, de Français, de Philosophie, d’éducateurs en Communi­cation en Malgache pour le développement, d’Histoire-Géographie, d’Éducation à la citoyenneté, de Sciences économiques et sociales, de formation d’enseignants en Éducation et motricité, d’intervenants en organisation et management des APSA, d’enseignants de Mathématiques, de Physique Chimie, de Sciences de la vie et de la terre, et le parcours d’Administration des services académiques, politiques et planification de l’éducation. Pour l’Espa, les ins­criptions se terminent le 7 septembre si les dossiers d’inscription sont envoyés par poste, et le 29 août pour ceux qui déposent leurs dossiers de candidature au bâtiment Préfa Ankatso Espa, près du terrain de tennis. Les candidats ont le choix entre la mention Bâtiment et travaux publics, Electronique, Télécom­mu­nication, Génie des procédés chimiques et industriels, Génie électrique, Génie géologique, Génie mécanique et industriel, Génie rural, Hydraulique, Information géographique et aménagement du territoire, Ingénierie minière, ingénierie pétrolière, Météorologie, Sciences et ingénierie des matériaux. Le droit de dépôt de candidature est de 50 000 ariary.