COOPÉRATION – Vingt-sept jeunes étudiants malgaches s’envoleront pour la Chine

Dans le cadre de la co­opération bilatérale entre la Chine et Madagascar, vingt-sept jeunes étudiants malgaches ont été sélectionnés pour obtenir des bourses du gouverne­ment chinois, en vue de poursuivre leurs études et recherches dans vingt-trois universités renommées en Chine. Ils ont été présentés hier à Ivato. Ils vont travailler dans divers domaines, à savoir la littérature et la langue, l’économie et la finance, l’informatique, le management, la médecine, le génie civil, la géologie, l’agriculture et le droit. L’ambassadrice de la Chine, Guo Xiaomei, a rapporté que « la coopération bilatérale en matière d’éducation entre les deux pays s’est approfondie et concrétisée davantage, ayant produit des effets notoires (..) La Chine a constaté les investissements du gouvernement malgache dans le domaine de l’Éducation ». En effet, la coopération en matière d’éducation, qui perdure depuis de nombreuses années, a déjà permis à près de huit cent étudiants malgaches de bénéficier de bourses d’études offertes par la Chine, dont un grand nombre est revenu au pays restituer les savoirs acquis. De l’autre côté, grâce aux échanges établis entre les instituts Confucius dans des universités malgaches et des universités chinoises, cette collaboration a également abouti à la formation de plus d’un millier de diplômés lo­ca­lement, qui ont été déployés un peu partout dans le monde, au service des affaires pour la majorité.