CLUB M MAURICE – Les Barea comme équipe à battre

L’équipe mauricienne de football a débarqué hier après-midi avec la délégation des autres disciplines collectives. Le Club M de Maurice évoluera dans le groupe A avec les Barea et les Seychellois. «Notre équipe vise aussi la médaille d’or. Nous avons une équipe jeune et dynamique. Madagascar est mon pays d’origine. C’est l’équipe favorite techniquement et tactiquement mais nous avons aussi bien travaillé pendant trois mois. Nous pouvons faire la différence et créer la surprise» confie Fidy Rasoanaivo, sélectionneur du Club M. Après le premier match contre les Seychelles programmé le jeudi 24 août, Madagascar affrontera Maurice le 26 août. L’équipe mauricienne a disputé trois matches de préparation en Afrique du sud contre des clubs professionnels. Les hommes de Fidy ont enregistré une victoire et trois défaites. «Nous avons battu 1 à 0 la première équipe, battus par 0 à 3 lors du deuxième match mais l’équipe a bien joué. Et nous nous sommes inclinés 0 à 4 au troisième match car la fatigue a pesé et mes éléments ont manqué encore d’expérience» relate le technicien malgache. «Ma femme et mes enfants sont mauriciens… mais je suis cent pour cent d’origine malgache. Ça fait sept ans que je n’ai pas foulé le sol malgache et je suis content de revenir ici. Je suis en contact avec mes frères, Rado, mon cadet et Titi, mon aîné. Nous ne parlons jamais de football mais d’affaires familiales car ma mère vit toute seule ici. Nous sommes des professionnels et nous restons professionnels», a-t-il souligné.