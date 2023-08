BASKETBALL 3X3 – Les Ankoay filles débutent contre les Mauriciennes

À quatre jours de leur entrée en lice, le 27 août prochain dans le cadre de la XIe édition des JIOI 2023 que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, les Ankoay filles du basketball 3×3 entrent dans la dernière ligne droite de leur préparation. Les entrainements deux fois par jour s’enchainent depuis le regroupement jusqu’à ce jour, sous la conduite des deux coachs Mathieu Manitrarivo Rakotomalala et Erick Miarantiana Rakotondravao. En ouverture de la compétition de basketball féminin 3×3, les Ankoay débutent contre les Mauriciennes le 27 août à partir de 14heures 55 minutes, sur le terrain extérieur, à au Palais des sports Mahamasina, et contre les réunionnaises une heure après, à 15 heures 45 minutes. Pour le coach de l’équipe nationale masculine de basketball 3×3, coach Deda ou Jean de Dieu Randrianarivelo, il a expliqué qu’en basketball, il n’y a pas de vérité absolue comme en mathématique. Le basketball moderne évolue actuellement et tout le monde peut créer la surprise. Et pour éviter la surprise, coach Deda insiste sur la préparation. « Nous ne savons pas le niveau de basketball 3×3 de l’océan Indien, que ce soit pour les hommes ou pour les dames. Les JIOI ont une importance capitale pour chaque île de l’océan Indien, donc sans sous-estimer qui que ce soit, il faut prendre au sérieux les adversaires », confie Jean de Dieu Randrianarivelo, coach du basketball 3×3 masculin.

En 3×3, la Fédération malgache de basketball a renouvelé sa confiance aux Ankoay filles, vice-championnes d’Afrique 2022, en la personne de Sydonie Marie Erica Andria­mihajanirina, Muriel Harisoa Hajanirina, Rondro Emeran­chine Raherimanana et Chris­tiane Minaoharisoa Jaofera. Sur le papier, les Ankoay filles de 3×3 partent largement favorites pour chercher l’or à domicile. Le titre de vice-champion d’Afrique acquis en Egypte en 2022 et le tournoi qualificatif pour la coupe du monde en Israël, cette année, ont forgé l’équipe nationale féminine de basketball. La confrontation avec les grands pays du basketball comme la Tchécoslovaquie et l’Australie, malgré la défaite, a apporté des nouvelles expériences pour les joueuses malgaches. Pour la compétition de basketball 3×3 féminin durant les JIOI 2023, les deux adversaires, à savoir Maurice et la Réunion, sont presque inconnus par Madagascar. Pour Mathieu Manitrarivo Rakotomalala, coach de l’équipe nationale, il a expliqué que « nous ne savons rien de nos adversaires. Pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux assurer la bonne préparation. La Réunion en tant que pays français a de meilleure structure par rapport à l’île Maurice. Quoi qu’il en soit, en évoluant à domicile, l’objectif ne change pas: gagner la médaille d’or à la maison ».