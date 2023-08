ATHLÉTISME – Sidonie et Claudine en tête d’affiche de la liste malgache

L’athlétisme est parmi les disciplines pourvoyeuses de médailles pour la Grande Ile à chaque JIOI. Pour cette onzième édition qui se jouera à Madagascar du 25 août au 3 septembre, le pays ambitionne de faire mieux qu’à Maurice en termes de médaille d’or à la maison. À deux jours de l’ouverture de la onzième édition des JIOI à la maison, la fédération malgache d’athlétisme a sorti la liste des soixante athlètes qui vont représenter Madagascar dans la quête des breloques dorées. La Fédération malgache d’athlétisme est restée dans sa logique en mettant en avant les deux supers favorites du tournoi en la person­ne de Sidonie Fiadanantsoa et Claudine Nomenjanahary. Pour la première, elle est la reine du 100 m haies et médaillée d’or de la distance aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa au mois de juillet dernier, tandis que la seconde a été la triple médaillée d’or de l’édition 2019 des JIOI à Maurice. Le point marquant qui attire l’attention dans cette liste 2023 est le retour des anciens athlètes de renom comme Lucie Nivonirina en 5.000m marche, Théophile Ramaroson Rampitsaravola­zandry en triple saut et la marathonienne Clarisse Rasoarizay, déjà médaillée d’or aux Jeux dans des éditions précédentes. Chez les hommes, du côté des deux briscards, Fulgence Rakotondrasoa et Mampitroatse, en semi-marathon, seront encore de la partie. Selon Hery Rambeloson, DTN de la Fédération malgache d’athlétisme: « Sur les 48 médailles d’or à disputer, atteindre 15 à 20 médailles ou plus n’est pas impossible, mais faire mieux sera un bel exploit à domicile ».