AMBOHIMALAZA – Des dealers enterrent drogue et argent

Pour tromper les gendarmes, des dealers préparés à une éventuelle perquisition ont enterré la drogue avec l’argent de la revente.

Coup de filet des forces de gendarmerie à Ambo­himalaza et Ambohimanambola. Sept personnes, dont deux femmes, ont été arrêtées jusqu’à hier et une quantité compromettante de chanvre indien a été saisie avec l’argent de la revente. La drogue était enterrée dans un champ de patates douces lorsque les gendarmes y ont mis la main alors que des résidus étaient cachés dans une poubelle. En essayant de brouiller les pistes, les dealers ont aussi creusé un trou près de la fondation de leur repaire pour y placer l’argent du trafic, soigneusement conservé dans une bouteille en plastique hermétiquement fermée. C’est une patrouille effectuée par les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’Ambohi­malaza qui a permis de remonter jusqu’aux personnes incriminées dans cette affaire. Lors d’un examen de situation, les gendarmes ont retrouvé 25 grammes de cannabis sur un jeune homme de vingt-quatre ans. Interpellé et soumis au feu roulant des questions, le quidam a craqué pour aussitôt mettre les enquêteurs sur les traces de ses complices. La piste des autres suspects a mené à Ambohipeno Ambohimanambola où d’autres éléments matériels ont été portés au grand jour.

Mégarde

Munis d’un mandat, les limiers ont inspecté une maison basse en retrait près des champs. Sans surprise, ils ont découvert la drogue ainsi que le butin du trafic. Les arrestations se sont enchaînées et le filet tendu par les gendarmes de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohimalaza s’est refermé sur sept personnes. Dans la bande rassemblée figurent deux consommateurs et cinq dealers, dont deux femmes. Soixante-douze rouleaux valant entre 500 et 2000 ariary l’unité ont été saisis. Le montant de l’argent retrouvé dans la bouteille s’élève à 39 500 ariary. « Il s’agit de la recette de la journée des dealers. Lors de l’opération,un autre fumeur de joint, venu acheter de la drogue au repère des dealers, alors que la gendarmerie était en pleine perquisition, s’est fait cueillir avec les autres », indique le commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale à Ambohimalaza. Le passage au parquet est prévu demain.