Protection de l’environnement – Deux cents femmes vulnérables dotées de « fatana mitsitsy »

Le ministère de l’Environnement et du développement durable a équipé deux cents femmes nécessiteuses d’un « fatana mitsitsy » chacune, à Ihosy, vendredi. L’objectif est de réduire l’utilisation du charbon de bois à travers ce genre de réchaud à économie d’énergie et ainsi, de mieux protéger l’environnement. La ministre MarieOrléa Vina est venue en personne pour les remettre à ces bénéficiaires.

Cette dotation a pu se faire grâce à un projet conjoint mené par le ministère de l’Environnement et le Capacity Building Initiative for Transparency et financé par le Fonds pour l’environnement mondial. La distribution s’inscrit aussi dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre le changement climatique dans la région Ihorombe.

L’action s’est poursuivie samedi par l’installation d’un pare-feu de deux kilomètres de long à Ranohira, afin de protéger du feu les ressources naturelles d’Ihorombe. Le pare-feu reliant Ihosy, chef-lieu de région, et le plateau d’Ihorombe toujours pour lutter contre les feux de brousse, atteint 250 km.