Journées mondiales de la jeunesse – Près de trente mille pèlerins attendus à Antsirabe

Les Journées mondiales de la jeunesse se tiennent à Antsirabe, du 30 août au 4 septembre. Elles sont réservées aux personnes en bonne santé.

GROSSE affluence en vue dans la ville d’Eaux, la semaine prochaine. Près de trente mille personnes seront présentes dans le chef-lieu de la région Vakinankaratra, durant les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui se tiendront, du 30 août au 4 septembre à Antsirabe, selon les estimations des organisateurs de l’évènement. « Cet évènement regroupera de nombreuses personnes. Nous avons reçu l’inscription de vingt-huit mille cinq cent pèlerins. Plusieurs partenaires ont également annoncé leur présence», annonce le père Gabriel Randrianantenaina, secrétaire de coordination de la Conférence des Évêques de Madagascar. C’était à l’épiscopat à Antanimena, hier, lors de la conférence de presse sur l’organisation des JMJ.

L’évènement est réservé aux personnes en bonne santé. Des visites médicales ont été effectuées au niveau des diocèses pour trier les personnes aptes à y participer. « Celles qui souffrent d’une maladie chronique, comme l’épilepsie, ou qui souffrent d’autres maladies comme les maux d’estomac, par exemple, ne sont pas autorisés à y aller », indique un père curé.

Une veillée

Les organisateurs prennent des précautions, face à ce qui s’est produit à Soamandrakizay, durant la grande messe célébrée lors de la visite du Pape François à Madagascar, en septembre 2019. Une femme avait succombé durant la veillée du 7 au 8 septembre, et plus d’un millier de personnes étaient tombés malades. Les responsables rappellent aussi que le port de masque et les gestes barrières sont obligatoires, durant ce pèlerinage.

Les pèlerins arriveront à Antsirabe, les 30 et 31 août. Plus de soixante centres d’accueil, répartis dans seize sites ont été préparés pour les accueillir. La cérémonie d’ouverture s’effectuera l’après-midi du 31 août, lorsque tout le monde est installé. Une veillée précèdera la grande messe de clôture du 4 septembre.

Le père Jean Luc Ratovonjanahary, aumônier national du Service national catholique de la jeunesse, invite les pèlerins à faire preuve de solidarité, de sacrifice, à véhiculer la paix et à respecter les instructions. « Il peut y avoir des imperfections. Ce n’est pas facile d’organiser un évènement de cette taille », lance-t-il.

Polémique sur la couleur du kit

Le père Jean Luc Ratovonjanahary veut clore la polémique autour de la couleur du kit offert par l’État pour les trente mille pèlerins aux JMJ à Antsirabe. « La couleur du kit ne devra pas apporter des changements au pèlerinage. Il s’agit d’un don, et nous l’acceptons comme tel. Les jeunes doivent se concentrer sur la prière, et c’est ce qui est important », souligne-t-il. Nombre de fidèles catholiques fustigent l’usage de la couleur d’un parti politique, à cet évènement. « C’est fouler aux pieds l’identité de l’Église, et se plier à une politique électoraliste», lance un fervent catholique.