Approvisionnement – Plusieurs quartiers d’Antananarivo privés d’eau

Grogne des clients de la Jirama devant la coupure d’eau. Plusieurs quartiers de Tana ont été victimes de ce bouleversement. Le robinet est à sec. De longues coupures d’eau frappent de nombreux quartiers d’Antananarivo depuis dimanche jusqu’à hier, à savoir Mahamasina, Anosy, Tsimbazaza, Fiadanana, Ambanidia, Manakambahiny, Androndrakely, Androndra, Mahazoarivo, Morarano Andrangaranga, Ambohimiandra, Fenomanana, Mandroseza, Soanierana, Ankadimbahoaka, Tanjombato, Andoharanofotsy et beaucoup d’autres. Les abonnés de la compagnie de distribution d’eau et d’électricité Jirama se sont plaints de ce dommage qui atteint non seulement les ménages, mais aussi les hôpitaux et les autres services essentiels qui sont victimes de cette perturbation.

« Je suis venu à l’hôpital de Befelatanana pour ma séance de dialyse. Mais l’eau a été coupée, et j’ai dû attendre même si mon rendez-vous a été fixé à 11 heures. Heureusement, le médecin est intervenu immédiatement, et un camion-citerne de la Jirama a apporté de l’eau. Mais il y a quand même eu du retard car ma séance n’a commencé que vers 15 heures, et n’a pu durer que ‹deux heures au lieu des quatre heures habituelles, et à cette heure (ndlr: hier vers 17 heures), j’attends encore la continuation de la séance », témoigne Prisca.

Files de bidons

Une source auprès du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Befelatanana a confirmé ce dérangement. « Les malades qui nécessitent une dialyse chronique ont été victimes de la perturbation causée par cette coupure d’eau. Ils étaient une vingtaine, mais on essaiera d’effectuer des séances complètes aujourd’hui (ndlr: hier) ou demain (ndlr: aujourd’hui) au plus tard. Deux camions-citernes sont déjà arrivés pour livrer de l’eau. C’est juste une question de temps et de patience de la par t des malades en traitement devant ce problème d’approvisionnement en eau. D’ailleurs, aucun effet n’est à craindre quant à leur santé, car il s’agit de séances périodiques », précise notre source auprès du CHU de Befelatanana.

En outre, on a constaté de longues files de bidons devant bon nombre de bornes-fontaines dans ces quartiers. « Notre eau a été coupée depuis dimanche matin à 9 heures. Puis elle est revenue, mais très lentement le lendemain matin à 3 heures (ndlr: hier). Profitant de ce retour, nous avons essayé de faire du stock, mais le baril était à peine à moitié plein que déjà l’eau a cessé de couler vers 4h30. Nous avons dû demander à la femme qui venait faire la lessive de rentrer chez elle faute d’eau alors que les linges sales sont nombreux. Le peu d’eau recueillie n’a servi qu’à la cuisine et au bain. L’eau n’est pas encore revenue jusqu’à présent à 18 heures (ndlr : hier) », affirme Nirina, une mère de famille, habitant à Ankaraobato.

Selon les explications émanant de la Jirama, cette coupure généralisée est due à des réparations de conduites d’eau à Manakambahiny depuis dimanche et qui se sont poursuivies jusqu’à hier à cause de difficultés techniques rencontrées.