Air Madagascar – Les billets d’avion à prix cassés

La compagnie aérienne Air Madagascar casse les prix de ses vols. Les offres de réduction sont disponibles uniquement pour les vols reliant Antananarivo et Paris en septembre et en octobre.

Air Madagascar by Madagascar Airlines annonce que les vols Paris-Antananarivo-Paris sont à 600 euros. Les vols vers Paris en aller-retour au départ d’Antananarivo coûtent 2 560 000 ariary, bref à bas prix. En revanche, les voyages sont soumis à certaines conditions.

Les billets doivent être achetés jusqu’au 31 août, et l’achat doit se faire au moment de la réservation. Pour tout départ d’Antananarivo, le voyage doit se placer entre le 28 septembre et le 26 octobre. La compagnie précise que ces conditions sont valables pour le vol « aller » du trajet Antananarivo-Paris-Antananarivo et le retour Paris-Antananarivo-Paris.

Quant aux départs de Paris en aller ou en retour, ils ne devront pas se faire les 2, 9, 16 et 30 septembre ainsi que les 14, 17 et 21 octobre.