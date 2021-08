Rapatriement – Haro sur le report de vol du 22 août

Couac sur les vols de rapatriement. Le vol prévu hier a été reporté. Les passagers ont été pris de court.

Grogne chez les personnes qui devraient rentrer à Madagascar par le deuxième vol de rapatriement, prévu le 22 août. Ce vol Paris-Antananarivo a été reporté au 25 août. Ce changement de dernière minute a perturbé le programme des personnes hors d’Europe, qui devaient rejoindre Paris, la ville d’embarquement. « Nous étions déjà à l’aéroport pour rejoindre Paris, lorsqu’on nous a informés que le vol a été ajourné. Nous avons été inquiets. Où allons-nous loger jusqu’au jour du départ? Qu’en est-il de notre visa, car nous serions, de ce fait, obligées de rester plus de 24 heures, à Paris? », indique une des personnes qui a fait une réservation, sur ce vol de rapatriement.

Finalement, tout se serait arrangé pour ces personnes hors d’Europe. Une source auprès du ministère des Affaires étrangères explique que dans de telles circonstances, ce département assure une assistance consulaire. « Nous saisissons les autorités locales, qu’il y a des Malgaches bloqués à l’aéroport, à cause du report du vol », explique-telle. La compagnie Air Mada­gascar, par ailleurs, assure l’hébergement des passagers, jusqu’au jour de départ.

Question d’organisation

Les autres vols, prévus pour le 28 août, le 10 septembre et le 19 septembre, ne seraient pas susceptibles de modification, selon une source au sein de la compagnie Air Madagascar. Cette dernière n’a pas précisé les raisons de ce report du vol. « Il s’agit, peut-être, d’une question d’organisation ».

Cent-cinquante-neuf Mal­gaches et résidents ont déjà pu rentrer à Madagascar, vendredi, via le vol de rapatriement du 19 août. Ils seront confinés pendant cinq jours, et ne sortiront de leur chambre d’hôtel, que si le résultat de leur test PCR est négatif. « Ils se sont engagés à rester dans les hôtels. Et ces hôtels ont l’obligation d’envoyer au centre de commandement opérationnel (CCO) la liste de leurs clients. Des visites inopinées sont effectuées, par la suite », indique une source auprès du ministère de la Santé publique. Cette source affirme qu’il n’y a aucun problème, depuis l’arrivée de ces personnes en provenance d’un pays où le variant Delta circule. « Une personne rapatriée a fait appel à notre service de santé. Mais rien de grave. Elle est enrhumée, suite à un coup de froid », ajoute la source. Ces personnes devront faire un autre prélèvement, ce jour. Le résultat de ce test est attendu mardi.