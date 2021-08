Ministères des mines – Qui succède à Fidiniavo Ravokatra?

Qui sera l’oiseau rare? Quelques acteurs du secteur minier se posent la question, après les péripéties qui secouent le département de tutelle, depuis la formation du nouveau gouvernement.

Selon les indiscrétions, une cérémonie de passation de service entre Fidiniavo Ravokatra, ministre des Mines et des ressources stratégiques sortant, et une personnalité qui assurera l’intérim à la tête de ce département se tiendra, ce jour. Jusqu’à l’heure, les sources veillent à ce que l’identité de celui ou celle qui assurera ce rôle d’intérimaire ne s’ébruite pas. En effet, il ne s’agira pas encore d’un nouveau ministre, selon les explications.

«Ce n’est pas encore un nouveau ministre, mais cette personne assurera, pour l’heure l’intérim», explique une source avisée. Lors de la formation du nouveau gouvernement, un nouveau ministre des Mines et des ressources stratégiques a été nommé, en la personne de Brice Randria­nasolo. Rattrapé par une tourmente judiciaire qui a secoué son passé, le néomembre du gouvernement n’a pas pris son poste jusqu’à sa démission, le 19 août.

Depuis une semaine donc, une situation de flottement prévaut au ministère des Mines. L’ancien ministre Ravokatra n’étant plus en place et son successeur n’ayant pas pris ses fonctions jusqu’à sa démission. En attendant la nomination d’un nouveau ministre, des voix mettent l’accent du volet stratégique de ce département, notamment, pour renflouer les caisses de l’État, notamment, en cette période de relance post-crise sanitaire. À l’instar du projet de renforcer les réserves en or conservées à la Banque centrale, elles espèrent la nomination rapide d’un ministre à la hauteur de ce défi.