Jérôme Mombris – « Un rêve de porter ce maillot »

Retour aux sources. La signature de Jérôme Mombris chez l’En Avant Guingamp est tout sauf un hasard. Le défenseur revient dans sa région natale comme il le désire depuis longtemps. Il est particulièrement ému de la tournure des événements.

« Ça fait des années que je rêve de porter ce maillot. J’ai essayé de venir avant, mais ça ne s’est pas fait. Ça se concrétise enfin à 33 ans. C’est une immense fierté. Je suis tout content de me battre pour les valeurs bretonnes… Cette foisci, tout était réuni pour que ça se fasse », s’est-il exclamé lors de sa première conférence de presse, samedi.

Mombris a quitté Grenoble Foot 38 après trois ans de bons et loyaux services. Son contrat a été résilié d’un commun accord mercredi. Le latéral des Barea était alors libre. Le lendemain, il s’est engagé pour deux saisons avec l’En Avant Guingamp.

Son bail en Bretagne comprend également une saison supplémentaire à titre d’option. Il portera le numéro 23. Questionné sur ce point, il a expliqué que c’est « la date d’anniversaire » de son fils.

Jérôme Mombris revient donc à la maison. Les membres de sa famille s’en réjouissent énormément : « Je suis très heureux. Mais ma famille l’est encore plus. Quand j’ai appelé mes parents, mon père croyait que je lui faisais une blague. »

Depuis ses débuts en 2008, l’international malgache a déjà connu une demi-douzaine de clubs. Citons Brest, Plabennec, Avranches, Le Havre, Ajaccio et Grenoble. Il dispose d’une longue expérience. Quand une question concernant son parcours et son âge est arrivée durant la conférence de presse, il a sorti une réponse claire et nette : « Je ne suis pas cramé. Mon corps répond bien et ma tête aussi. Et puis, j’ai aussi commencé plus tard. J’ai encore de la fraîcheur. »

On attend maintenant sa première apparition. Ce devrait être avant la fenêtre internationale. Ce lundi, Guingamp se déplace à Auxerre, pour le compte de la cinquième journée du championnat de France D2. Puis samedi prochain, le club breton accueillera Ajaccio. Mombris, lui, affirme qu’il a « hâte de jouer ».