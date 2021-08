Bûcher social

En passe d’être démodée, la rue, longtemps terrain de prédilection de la justice populaire, peut être grillée par un autre tribunal beaucoup plus efficace et portant le blanc-seing du jury populaire dont le verdict est acquis d’avance. Les procès qui s’y déroulent sont d’un étrange paradoxe, ils ont un charme intrinsèque, un attrait qui compense leur manque de suspense en usant de son pouvoir ensorcelant pour attirer une foule dont chaque élément se hâte de revêtir la robe du juge à la mécanique réglée pour ne sortir, à chaque fois, que la parole implacable redoutée de tous: « Je déclare l’accusé coupable des forfaits dont on l’accuse ». Ce tribunal, où le sort des dénoncés est fixé à l’avance, est le capharnaüm des réseaux sociaux.

Le banc des accusés de ce palais de justice chaotique a été récemment bien garni, et a bénéficié de la lumière que procure le prestige de ses derniers occupants qui jouissent ou jouissaient de l’aura que leur donne une place enviée par beaucoup qui sont disposés à payer le prix fort pour la conquérir. Et comme à chaque audience, qui n’est qu’une formalité, les prévenus n’ont pu être les exceptions à la cruelle règle et sa sombre anarchie, où est absente la présomption d’innocence et qui, à plus forte raison, ne connait pas l’existence de la blancheur de l’innocence. Dans ces batailles perdues d’avance, les accusations ne peuvent être associées qu’à la culpabilité.

Dans l’album La Zizanie (R. Goscinny & A. Uderzo, 1970), Astérix fit l’amère expérience qu’un statut de héros, pourtant acquis après de nombreuses aventures inspirées par sa fidélité à sa communauté de résistants à l’occupant romain, peut être renversé par la calomnie et les procès populaires qui privilégient les élans du cœur, que les rumeurs peuvent facilement ébranler, au détriment du bon sens. Astérix, accusé d’avoir vendu aux Romains la recette de la potion magique, a alors dû quitter le village en ébullition, comme peut l’être l’ambiance des réseaux sociaux, pour pouvoir ensuite mieux y revenir en ramenant la fraîcheur de la solidarité.

Être enflammé sur le bûcher des réseaux sociaux, où s’entassent les bois des accusations, des rumeurs et des calomnies, est aujourd’hui les prémices d’une expérience infernale, d’une spirale endiablée, d’une avalanche de lourds fardeaux qui accroissent sensiblement la sensation de la pesanteur qui peut, à tout moment, aspirer le condamné vers le trou d’infamie où le précipite une chute incontrôlable. Il peut alors, pour amortir l’écrasement, s’alléger en se débarrassant de certains poids étouffants, comme une lourde place que d’autres convoitent.