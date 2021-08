Amoron’Akona – La gare routière reste inoccupée

Trois ans après la fin des travaux de construction de la gare routière Fisandratana à Amoron’Akona, ses boxes et ses zones d’embarquement et de débarquement restent inoccupés. L’utilisation de cette infrastructure est incertaine. Les transporteurs au stationnement Fasan’ny Karàna à Anosizato refusent de se déplacer dans cette nouvelle gare routière.

Vendredi, les présidents des coopératives du stationnement Fasan’ny Karana se sont réunis, pour discuter de leur déplacement dans cette gare routière. Vingt-huit sur trente-six ont déclaré qu’ils ne quitteront pas le stationnement actuel. « C’est trop loin. Imaginez une personne qui part d’Ivato pour rejoindre Antsirabe. Combien doit-elle dépenser en taxi, pour rejoindre la gare routière à Amoron’Akona? En plus, les boxes sont exigus. Nous exploitons plusieurs axes, alors que nous ne disposerons que d’un seul box. Ce n’est pas pratique », indique Roland Henri Raharison, vice-président du comité de gestion de la gare routière de Fasan’ny Karana. Il est contre ce déplacement. Pour ces transporteurs, la solution sera d’améliorer l’infrastructure existante, à Anosizato et les organisations internes. Et de déplacer à Amoron’Akona, les coopératives de l’axe Est qui refusent, également, d’y déplacer leur guichet.

Cette décision des trans­porteurs fait suite à un appel à réunion par le ministre des Transports sortant, Joël Randriamandranto, à la date du 6 août. Des simulations du fonctionnement de cette gare routière auraient été prévues. Le ministère des Trans­ports a déjà envisagé des solutions pour ces transporteurs. La mise en place d’une navette, qui reliera la gare routière Maki à Andohata­penaka et celle à Amoron’Akona, la réorganisation des boxes à la gare routière Fisandratana, font partie des solutions proposées. Les transporteurs, quant à eux, s’obstinent à rester dans leur zone de confort, malgré ces solutions.