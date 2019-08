Xiies Jeux Africains : Les basketteurs malgaches se lancent

Après le doublé en or malgache aux Jeux des Iles de Maurice, Madagascar poursuit son exploit aux XIIes Jeux Africains à Rabat Maroc.

Lors de la première journée ce mercredi, l’équipe malga­che en basket 3×3 composée de Jean A r n o l Solondrainy, Elly Ran­- driamampionona, Fiary Jonhson Rakotonirina et Livio Rocheteau Ratianarivo, a arraché sa première victoire. La formation de la Grande île a défait l’équipe nationale de Guinée Equatoriale sur le score net de 21 à 14.

En deuxième journée, la bande à Elly a joué, hier, trois matches respectivement contre les Égyptiens, les Marocains et les Kenyans. En boxe, après la qualification en huitième de finale de Tony Heriniana Nomen­- janahary dans la catégorie -52kg, le deuxième boxeur malgache, le récent médaillé d’or des Jeux de Maurice, Marco Jérôme Andrianarivelo engagé chez les -57kg s’est incliné hier sur le score de 0 à 5 contre le Zambien Mulenga Everisto.

Quant aux pongistes, l’équi­pe malgache constituée de Mamy Setra Rako­- toarisoa, Jonathan Brice Nativel et Zo Nandrianina Razafindralambo, a perdu de justesse 2 contre 3 face aux Ghanéens en match de classement après la victoire de 3 sets à rien face aux Kenyans et la défaite de 0 à 3 contre les Nigérians. Nos tennismen et tenniswomen entreront en lice ce jour pour les épreuves simple.