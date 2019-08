Vol interiéur : La compagnie Tsaradia étend sa flotte

Tsaradia prend son envol. La filiale d’Air Madagascar vient d’avoir un nouveau directeur général présenté hier. Il s’agit d’Andriamamonjy Rafanomezantsoa qui place la satisfaction de la clientèle au premier rang de ses priorités. « Tsaradia s’occupe exclusivement des vols domestiques et Air Madagascar l’accompagne dans son développement et son évolution. En tant que compagnie distincte, Tsaradia dispose d’une flotte autonome et prévoit d’étendre son champ de desserte. Un sixième aéronef rejoindra les cinq qui sont déjà opérationnels. Le réseau domestique étant un espace qui prend de l’importance, il est logique qu’on lui attribue une compagnie aérienne spéciale, laquelle est la filiale de la compagnie nationale elle-même », avance le nouveau directeur général de Tsaradia.

« Cette filialisation s’inscrit dans le business plan proposé pour mettre en œuvre le partenariat stratégique entre Air Madagascar et Air Austral. La présence sur le plan intérieur d’une compagnie distincte contribue au développement du réseau intérieur, lequel est très prometteur », affirme pour sa part, Marie José Malé, PDG d’Air Austral.

« Le taux de ponctualité des compagnies aériennes à l’international est de l’ordre de 91 %. Pour Tsaradia, ce taux se trouve entre 80 et 85 % et se situe sur un niveau appréciable pour le cas d’une compagnie assurant des vols domestiques. L’aéronef étant un matériel technique qui peut rencontrer des dysfonctionnements, toute l’équipe de Tsaradia optimise à tout moment des solutions, toujours au bénéfice des passagers. Même s’il arrive à un aéronef de la flotte de rencontrer des difficultés d’ordre technique, impactant en conséquence l’usage des quatre autres avions, Tsaradia opère des aménagements de sorte à ce que tous les vols soient maintenus afin d’assurer le déplacement des clients », précise Andriamamonjy Rafanomezantsoa.

En pôle position

« Des promotions pour les vols de chaque mardi et mercredi viseront à satisfaire les besoins croissants de déplacement des clients. Assurer des vols fréquents pour répondre aux exigences des passagers et des flux de déplacements, c’est la voie empruntée par Tsaradia. Neuf nouvelles dessertes sont en perspective et rien n’empêche à ce que des discussions soient entamées avec l’ADEMA qui gère les aéroports afin de mettre en adéquation les pistes avec le développement des vols domestiques assurées par Tsaradia», explique Andriamamonjy Rafanomezantsoa. En seulement un an d’exis tence, Tsaradia affiche déjà dix dessertes à son actif.

Créée le 2 juillet 2018 , cette filiale d’Air Madagascar assure tous les vols domestiques, auparavant pris en charge par la compagnie nationale. Un lounge de Tsaradia est actuellement accessible au terminal de l’aéroport d’Ivato. S’expliquant sur les tarifs de Tsaradia, Andriamamonjy Rafanomezantsoa précise, « l’affectation d’un montant inclus dans le prix d’un billet d’avion aux taxes des aéroports. 47 % du prix du billet revient à Air Madagascar. Une priorisation de l’entretien et de la maintenance des aéronefs rejoint l’importance accordée à la sécurité des passagers dans les airs. Cette sécurité est primordiale». Titulaire d’un MBA de l’Université du Québec à Montréal, le nouveau maître de Tsaradia a déjà travaillé chez Air Madagascar en tant que consultant auprès de la direction générale entre 1997 et 2002.