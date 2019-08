Nicolas Dupuis : « Pas de solde jusqu’à aujourd’hui »

De passage à Madagascar cette semaine, Nicolas Dupuis a évoqué sa situation actuelle, à propos de la fin de son contrat. « J’ai appris par la presse que Mme Atallah a décidé de ne pas prolonger mon contrat jusqu’à l’élection du 24 août. Initialement, celui-ci devait prendre fin le 31 juillet. Mais il est stipulé que si les résultats étaient cohérents, il serait prolongé jusqu’au 24 août, de façon à ce que ça se fasse automatiquement après le scrutin. Mais elle en a décidé autrement », a lancé le sélectionneur des Barea en conférence de presse, au Carlton à Anosy.

« J’ai lu aussi que j’ai touché mon solde de tout compte. Mais c’est un mensonge », a-t-il rajouté. «C’est en homme libre que je m’adresse à vous, sans contrat », avait-il souligné au début de son allocution.

Le technicien français a rencontré les dirigeants étatiques cette semaine. « J’ai discuté avec le président de la République. Il m’a annoncé la construction prochaine de plusieurs stades dans toute l’île », a-t-il soufflé à propos de son entretien avec Andry Rajoelina.

« J’ai un accord avec le chef de l’État, pour rester quatre ans de plus. Bien sûr, il faut attendre l’élection de ce samedi. Mais quoi qu’il arrive, je travaillerai pour l’État », a-t-il conclu. Comme quoi il entend rester aux côtés de la Grande île, malgré les très nombreuses sollicitations dont il fait l’objet.

Dans l’après-midi, le Comité de Normalisation pour la Fédération Malgache de Football a rapidement réagi aux propos du sélectionneur. «Le contrat de Dupuis a expiré le 31 juillet. On ne l’a pas renouvelé vu qu’entre le 31 juillet et le 24 août, il n’y a que trois semaines, d’autant plus qu’il n’y a aucun match ou autre échéance de l’équipe nationale durant cette période. Le Comité de Normalisation ne peut pas engager la Fédération sur un contrat plus long, qui irait au-delà de son mandat. Concernant son solde, Dupuis doit toucher une prime après la CAN. Or, le Comité n’a pas encore reçu l’argent destiné à Madagascar pour avoir atteint les quarts de finale. Et donc, on ne peut pas. Logique­ment, on ne peut pas donner le solde de tout compte non plus, tant que cette prime n’est pas débloquée », a-t-on expliqué auprès du CDN.