Forum économique de l’océan Indien : Les opérateurs des îles lorgnent sur le marché Africain

Objectif continental. C’est l’impératif que se fixe l’Union des Chambres de commerce et d’industrie de l’océan Indien et de la Chambre de Commerce de l’Industrie de la Réunion en réalisant le prochain forum économique de l’océan Indien. L’évènement qui se déroulera dans le domaine du Moca, à la Réunion le mois prochain, en est à sa douzième édition et ambitionne d’offrir aux divers opérateurs économiques de l’océan Indien des opportunités d’affaires avec les entreprises de l’Afrique continentale. Pour cette prochaine édition, les opérateurs se réuniront sous la thématique pour « Renforcer la coopération économique entre les îles de l’océan Indien et la conquête du continent africain ». Au programme, les organisateurs ont planifié des ateliers et des conférences thématiques, ainsi que des rencontres B2B pour les partenaires d’affaires sans oublier la participation active des chefs d’entreprises, des porteurs de projets ainsi que de diverses institutions de l’océan Indien et de l’Afrique continental. « L’idée est de mettre en place une plateforme de mise en relation entre apporteurs d’affaires et les professionnels à la recherche des partenaires de développement et des opportunités d’affaires. » explique Ibrahim Patel, président des Chambres de Commerce de l’océan Indien.