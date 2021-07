Retraite – Réformes du système des pensions

Un cas délicat mais peu évoqué. Le déficit de la Caisse de retraites civiles et militaires était dans les 124 milliards d’ariary en 2010 pour atteindre les 388 milliards d’ariary l’an passé. Et peut frôler les 400 milliards pour 2021. Soit 0,7% du PIB, selon les estimations du ministère de l’Économie et des finances, MEF. Face à cette dégradation continuelle de ces anomalies, un bond exponentiel, des mesures de contrôles et des rectifications ont été prises.

Comme la vérification physique des pensionnés. Ou l’intégration des employés de courte durée dans la liste des cotisants de cette Caisse publique. Plus tard, d’autres remises en question seront à revoir. Comme le renforcement du régime de répartition, les paramètres de calcul des pensions, la rationalisation des recettes et l’amélioration de la gestion des ressources humaines. Ces retouches devraient permettre d’apurer 25% du déficit, selon les prévisions du MEF, à l’horizon 2030.

En France, le débat sur l’âge de la retraite fait rage. Et peut être décisif pour l’issue de la présidentielle à venir. Cette considération de la durée du travail peut aussi influencer l’aspect financier, à l’origine de cette réaction du MEF sur un sujet occulté par d’autres préoccupations.