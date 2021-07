Programme du week-end – Festivité et poésie animent la capitale

Après une semaine chargée, une évasion musicale et artistique du week-end s’annonce festive.

Le week-end promet de belles retrouvailles et de réjouissances. Des envolées musicales de divers groupes, un rendez-vous avec un crooner. De même, l’illustre chorégraphe et danseur contemporain Ariry Andriamoratsiresy convie le public à assister à cette journée qui lui est dédiée à l’Institut français de Madagascar. Entre louanges, joie et allégresse, Iarivo art & Music l’Academy célébre son anniversaire.

Retrouvailles avec Rija Ramanantoanina

Fidèle à lui-même, accompagné de ses pairs, ces talentueux musiciens qui ont toujours su sublimer de leurs mélodies sa voix de velours. Rija Ramanan­toanina renouera avec la scène, ce soir à partir de 19h30 au Piment Café. Rejouant ce répertoire qui a forgé sa notoriété et avec lequel il ne cesse d’envoûter depuis plus de trente ans de carrière, l’infatigable crooner promet une soirée teintée de romantisme ce soir. Il aura entre autres comme invités, Rivokely, Nali Rabarison, Datita Rabeson et Eric Rakotoary.

Les mélodies du terroir avec Masabao

Toujours dans les retrouvailles, le retour au-devant de la scène de cet incontournable groupe originaire de la région Androy qu’est Masabao insufflera aussi un vent de festivité dans la capitale ce soir. À partir de 19h, c’est à la Teinturerie Ampasanimalo que le groupe fondé par Manambilo Zanantsoa nous embarquera à nouveau pour une épopée musicale exclusive de sa part. Mettant à l’honneur ce genre spécifique au Sud de la Grande île qu’est le « Taroba Beko », une des cultures traditionnelles de la région Androy également. Masabao se produira ce soir en affichant sa maîtrise de ces instruments qui retranscrivent le folklore du pays, tels que le Mandolina, Lokanga, Langoro, Kantsa et la Guitare.

Ariry Andriamoratsiresy dans tous ses états

Chose promise, chose due. Si le 22 mai, l’Institut français de Madagascar (IFM) nous a déjà proposé d’entrevoir via facebook les prémices de toute une journée consacrée à cet artiste hors pair qu’est Ariry Andriamoratsiresy, désormais nous aurons le plaisir de l’apprécier en direct sur place. « Un jour, un artiste », c’est dans le cadre de ce projet, que l’illustre chorégraphe et danseur contemporain nous ouvre les portes de son univers créatif demain à partir de 14h à l’IFM Analakely. Accompagné de ses proches col laborateurs, qui se sont donc déjà prêtés au jeu des tournages à huis clos au mois de mai, Ariry et ses pairs présenteront enfin au public la version intégrale de cet événement. Une programmation minutieuse à l’image du danseur et chorégraphe promet de nous émerveiller, entre slam, théâtre et de la danse évidemment.

Iarivo Art & Music Academy souffle sa première bougie

Demain matin à partir de 10h au sein du TCC Analakely, au deuxième étage de l’immeuble Shoprite où se trouvent les locaux d’Iarivo Art & Music Academy. Fondé par le pianiste émérite Njakanirina Rakotonirainy, réputé dans le milieu du jazz et de la musique classique. Il a été maintes fois l’une des têtes d’affiche du festival Madajazzcar, à son image cette école d’art et de musique a également su assouvir sa réputation. Comptant parmi les écoles phares dans le milieu, elle fut créée tant bien que mal au cœur même du confinement et de la pandémie l’année passée. Fruit d’un dur labeur et représentatif d’un success story rempli de fierté de la part de Njakanirina Rakotonirainy, ainsi que de ses nombreux élèves donc, Iarivo Art & Music Academy convie à un culte de louange des plus mélodieux de sa part demain matin.