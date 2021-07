Port de Toamasina – Trois conteneurs de pierres précieuses saisis

Révélations. Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, a dévoilé que « huit conteneurs dont les marchandises étaient destinées à l’exportation ont été saisis au Port de Toamasina par la Direction générale des douanes. Après vérifications et contrôles, trois déclarations sur cinq étaient truffées d’infractions. Le contenu de ces conteneurs devait être des pierres industrielles brutes ou travaillées. Or, les douaniers ont découvert des pierres précieuses taillées et des pierres fines ».

De l’améthyste et des saphirs, si l’on se fie aux constatations sur place. Il poursuit: « Les agents des douanes ont, par exemple, mis la main sur des coraux noirs, frappés d’interdiction d’exploitation et d’exportation de la part de la Cites ». Ces envois devaient être expédiés en Chine. Mais les déclarants ne sont pas des ressortissants chinois, selon la version officielle.

Pour le moment, une enquête est ouverte pour remonter aux sources de cette filière. Depuis le scandale des 73,5 kilos d’or « sortis » vers l’Afrique du sud, les services aéroportuaires sont aux aguets. Personne ne veut plus jouer au feu. D’où la mise en lumière de ces manœuvres frauduleuses.