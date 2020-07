Météo – Une diminution de la température prévue

La température maximale connaitra une baisse dans les trois prochains jours dans les hautes terres centrales ainsi que dans la partie Est de la Grande île. Pour Antananarivo, la température sera compris entre 09 et 19°C. Pour Antsirabe, les températures minimale et maximale varieront entre 08 et 09°C. Un temps nuageux avec possibilité de crachins sera attendu dans la région Analamanga.

Pour Morondava, elle sera de 19 à 30°C. A Maevatanana, la température maximale pourrait atteindre les 30°C. Le vent sera plus fort dans la partie Nord de la région Anala­manga, Sofia, la partie Est de la région Betsiboka, Alaotra, côte du Menabe et Atsimo Andrefana. La vigilance forte houle est encore d’actualité entre le Cap d’Ambre et le Cap Est.

Le vent soufflera fort et les vagues pourraient atteindre les 4 mètres. Une forte houle sera présente au niveau du sud et Sud Est, entre le Cap Est et le Cap Sainte Marie. Les usagers de la mer sont appelés à la vigilance pour éviter le naufrage.