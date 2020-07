Insuffisance rénale – Les malades sont désemparés

Le calvaire des malades atteints d’insuffisance rénale n’en finit pas depuis le retour au confinement. Ils exigent une solution au plus vite.

«J e n’arrive plus à suivre mon traitement de dialyse », témoigne Prysca Rasolo­arimanana, une jeune femme de 26 ans, diagnostiquée de la maladie, il y a deux ans. Comme beaucoup de malades, ceux qui souffrent d’insuffisance rénale sont mis à rude épreuve depuis la crise sanitaire. Pendant une semaine, les malades doivent suivre près de trois séances de dialyse par semaine. La dialyse est devenue un élément indispensable à leur survie, mais que les malades n’arrivent plus à financer.

« Je dois compléter les trois séances pour pouvoir aller mieux, mais faute de moyen, pour cette semaine, je n’ai pu en faire qu’une seule. Depuis je ne me sens pas bien, je m’essouffle rapidement », témoigne-t-elle. Comme d’autres malades, avec un budget limité voire insuffisant, la famille de Prysca, frappée de plein fouet par la crise sanitaire, n’a plus les moyens de pouvoir suivre le traitement adéquat. Ses parents sont également en chômage technique actuellement. « Pour pouvoir compléter les séances requises, on a été obligé de vendre toutes nos affaires et ce, dès le début du confinement », explique Voahirana Rasoloarimanana, la mère de Prysca. Le traitement varie entre 200 000 ariary et 300 000 ariary par séance. Ce qui fait un total de 600 000 ariary par semaine au minimum. « Depuis l’état d’urgence sanitaire, parfois on ne trouve pas certains médicaments dans les pharmacies et puis le coût connait une hausse inexplicable », se plaint la mère de la malade.

Gratuité

Le cas de Prysca n’est pas isolé puisque de nombreux malades rencontrent des difficultés à cause de la situation sanitaire. « Avec l’inexistence de moyen de transport commun, on doit dépenser plus de 40 000 ariary pour chaque déplacement. , indique Prysca Rasoloarimanana. Pour cette jeune femme, travailler n’est plus possible avec son état actuel. « Ma maladie est diagnostiquée à une phase terminale en 2018. Depuis à cause de mon état, j’ai été contrainte de démissionner de mon travail», se désole-t-elle. Selon elle, une aide particulière doit être accordée aux malades durant ce temps de crise. L’association rénale de Madagascar (ARM) a lancé un appel de détresse depuis le mois de juin.