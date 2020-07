Hospitalisation covid-19 – Le nombre des cas graves en hausse

Les personnes qui développent une forme grave de la Covid-19 affluent dans les hôpitaux. Le nombre des cas hospitalisés aurait augmenté depuis la semaine dernière. « Nous avons jusqu’à six nouveaux patients par jour, en ce moment », selon un responsable du CHU d’Andohatapenaka. Le Centre de commandement opérationnel (CCO) rapporte quatre vingt quatre cas graves pris en charge dans les hôpitaux. Mais dans les hôpitaux, les personnes sousoxygène seraient plus nombreuses que ces chiffres officiels. Une source affirme, par exemple, que cinquante cas graves sont pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) Andohatapenaka, si le CCO n’a mentionné que quatre cas graves dans cet hôpital. «Pour nous, un patient est considéré comme cas grave lorsqu’il est sous oxygène », explique notre source. Plusieurs patients en détresse respiratoire occupent, également, les lits du CHU Anosiala, du CHU Joseph Raseta Befelàtanana, du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona et du Centre hospitalier Soavinandriana où dix-neuf patients sur vingt-neuf nécessiteraient l’utilisation de respirateur. Il n’y a plus que quelques places disponibles dans ces hôpitaux.

Selon des prévisions, les cas graves risquent d’augmenter dans les prochains jours. « C’est normal, avec l’explosion des personnes nouvellement infectées. Plus les nouveaux cas s’accroissent, plus des formes graves apparaissent », souligne le Dr Fidiniaina Randriatsarafara, directeur général de la Maladie transmissible. Parmi les cas nouvellement détectés, il y a certainement des hypertendus, des diabétiques, qui sont des personnes vulnérables. Ce serait la hausse des formes modérées qui occasionnera la hausse des formes graves, selon un infectiologue.

Le ministère de la Santé publique se prépare à accueillir plus de patients développant une forme sévère. Les équipements pour la prise en charge des patients à forme grave ont été multipliés dans les hôpitaux et l’arrivée d’autres équipements serait prévue. « Lorsque les bouteilles d’oxygène et les autres équipements seront en main, les centres de traitements de Covid-19 à Ivato, ou encore, le lycée technique à Alarobia qui a été transformé en lieu de prise en charge, pourront accueillir des patients à forme grave », souligne le professeur Gaëtan Duval Solofomalala, secrétaire général du ministère de la Santé publique.

Les professionnels de santé préconisent le début des traitements, dès l’apparition des symptômes suspects, comme la fièvre, les toux sèches. « N’attendez pas que votre état s’aggrave pour voir un médecin. Vous pouvez aller chez vos médecins traitants ou dans un CSB. », explique le Dr Rado Razafimahatratra, duCHUAnosiala.