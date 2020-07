Fonds anti-covid-19 – Le rapport de transparence du budget se fait attendre

Impatience. Annoncé il y a moins d’un mois, le grand public attend toujours le rapport détaillé sur l’utilisation des fonds de riposte à la pandémie qui devrait être accessible à tout citoyen malgache. « L’élaboration du rapport ainsi que sa mise en ligne sont encore en cours. Le document sera disponible sur le site web du ministère de l’Economie et des Finances dès qu’il sera finalisé » explique un responsable au sein de ce ministère. « Il y a eu beaucoup de remarques à propos de l’opacité des dépenses, du décaissement et autres circuit et mouvement de l’argent consacré à la lutte contre le coronavirus. Dorénavant, un rapport mensuel détaillé sera mis à disposition du grand public sur le site web du ministère» annoncait Richard Randriamandrato, ministre de l’Économie et des Finances lors de son allocution face aux députés lors des dernières séances ordinaires au CCI d’Ivato au début du mois. Selon un représentant de la société civile, « chaque citoyen devrait pouvoir scruter l’utilisation des financements dans le cadre de la pandémie coronavirus, aussi bien les fonds offerts par les partenaires financiers que les aides intérieures depuis le déclenchement du combat contre la Covid-19 même si la gestion est confiée au ministère de l’Économie et des Finances ». Une façon pour les organisations de la société civile d’interpeller les dirigeants sur la nécessité de renforcer la transparence, la recevabilité et l’implication citoyenne dans la gestion des fonds alloués à la Covid-19 et des finances publiques.