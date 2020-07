Épidémie de coronavirus – Six cents nouveaux cas identifiés

Les nouveaux cas et les décès grimpent. Le respect des gestes barrières est recommandé pour interrompre la chaine de transmission du virus.

Des chiffres qui font froid dans le dos. Six cent quatorze nouveaux cas de contamination au coronavirus. Il s’agit d’un record de nouveaux cas rapporté par le Centre de commandement opérationnel (CCO) Covid-19, depuis le début de l’épidémie, au mois de mars. «Les laboratoires LA2M et celui du CHU JRA ont donné les résultats de deux jours consécutifs: les 20 et 21 juillet», précise la porte-parole du CCO, le professeur Hanta Marie Danielle Vololotiana, pour expliquer cet important nombre de nouveaux cas détectés, hier. En même temps, le nombre de décès grimpe. Quatre nouveaux décès à Antananarivo et à Mahajanga. Ce qui rapporte à soixante neuf, le nombre de décès liés à la Covid-19, confirmés.

Le taux de positivité est préoccupant. Il est très élevé. Un peu moins de 50% des personnes ayant effectué un test de dépistage sont testées positives, ces derniers jours. C’est sur mille trois cent cinquante deux personnes que ces six cent quatorze porteurs du virus ont été identifiés. Au mois d’avril, ce taux de positivité était encore autour de 5 %.

C’est encore la région d’Analamanga qui enregistre le plus grand nombre de nouvelles contaminations avec cinq cent quarante-huit cas. Des nouveaux cas ont été détectés dans sept autres régions. Vingt sept à Itasy, un à Menabe, sept à Bongolava, douze à Amoron’i Mania, cinq à Betsiboka quatre à Vatovavy Fitovinany et huit à Anosy. Ce sont les laboratoires LA2M, celui du centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU JRA), du Centre d’infectiologie Charles Mérieux (CICM), de l’Institut Pasteur de Madagascar, et les laboratoires Genexpert, qui ont donné ces résultats.

Gestes Barrières

Madagascar s’approche dangereusement du cap de dix mille cas, avec la hausse incessante des personnes testées positives au coronavirus. Avec un rythme moyenne de trois cent cas par jours, ce cap sera franchit dans une semaine. Au dernier rapport du CCO, huit mille cent soixante deux cas sont confirmés, en quatre mois. Trois mille quatre cent trente-deux sont encore en traitement et quatre mille six cent soixante-deux sont guéris, dont les trois cent soixante-seize, déclarés, hier. Les professionnels de santé insistent sur le respect du confinement et l’application des gestes barrières, pour interrompre la chaîne de transmission du virus. Porter un masque, se laver les mains avec du savon fréquemment, respecter la distanciation physique de un mètre et rester chez soi.