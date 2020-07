Bonne pratique – L’agriculture à domicile pour une meilleure sécurité alimentaire

L’agriculture à domicile aide les ménages à parvenir à la sécurité et l’autosuffisance alimentaire. Avec le coronavirus qui touche grands et petits, les mesures de confinement qui empêchent certaines personnes de sortir de chez elles, on encourage les familles à consommer une alimentation saine et variée. En cette saison, le prix des légumes augmente et à peine si une ménagère arrive à remplir son panier avec des fruits et légumes avec 5 000 ariary.

Depuis des années, l’initiative d’exploitation des espaces étroits a été lancée en milieu urbain. Non seulement, un jardin potager suspendu, par exemple, embellit une véranda, mais elle il peut nourrir une petite famille. Mireille Rasolonjatovo, mère de famille partage son expérience. « Dans notre petite cour, nous avons installé des bidons jaunes découpés. Nous avons semé en rotation des graines de salade, de brèdes, de petits pois et de chou, des légumes à cycle court. Puis, un plant de cristophine à côté. Si au marché, un tas de trois cristophines coûte 1 000 ariary, nous en prenons dans notre jardin », explique-t-elle. L’avantage de disposer d’un jardin de ce genre minimise les dépenses et il constitue un site de démonstration pour les enfants. « Ma fille s’initie au jardinage et prend à cœur l’entretien des légumes », ajoute-t-elle.

Mariette Rakotonirina, gargotière témoigne qu’elle plante des salades, du persil, de la coriandre, des tomates, des carottes et des radis, du haricot, des pommes de terre sur des petites parcelles. Elle cueille les fruits au moment opportun et fréquente rarement le marché pour rechercher des légumes dont elle a besoin. Les voisins profitent également de ses produits maraîchers à prix raisonnable.