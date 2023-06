VOL DE VOITURE – Les gendarmes arrêtent des suspects

Après le vol d’un 4×4, une Mazda BT50, à Andranotapahina-Mandriambero, dans le district d’Ambohidratrimo, le 4 juin, les gendarmes ont ciblé et interpellé quatre suspects. Certains seraient les auteurs principaux de l’acte, d’autres des receleurs et démarcheurs. Ils vivent aux 67ha, à Ambodimita, à Ampefiloha-Ambodirano et à Ambohitrimanjaka. Ils ont été présentés au parquet d’Antananarivo, hier, selon les dernières nouvelles reçues auprès de la gendarmerie. Lors de leur arrestation, onze cartouches de neuf millimètres ont été saisies, dont deux à blanc du lot AMT 97 et neuf réelles du lot GFL LUGER. Le 4×4 passait par Andranotapahina, vers 18 heures, quand des malfaiteurs à visage découvert, armés de pistolet, l’ont intercepté. Ils ont fait des tirs en l’air pour intimider et obliger ses occupants à descendre sans résister. Ils sont montés à leur tour et ont pris la fuite avec le véhicule. Ils l’ont caché à Ankafotra-Andriampamaky avant de le vendre à Ambohitrimanjaka. Les gendarmes ont récupéré la Mazda, son papier et la plaque d’immatriculation.