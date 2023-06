TRAVAIL – Les 26 et 28 juin seront fériés

Deux jours fériés. Les travailleurs n’auront que trois jours de travail , la dernière semaine du mois de juin. Le ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales a rappelé, hier, que le 28 juin est un jour chômé et payé sur le territoire malgache, au même titre que le 26 juin, fête nationale, selon la date fixée par l’association des musulmans de Madagascar. C’est une « importante », fête musulmane, l’Aïd al-Adha. « Elle retrace l’histoire biblique de la mise à l’épreuve du prophète Ibrahim par Dieu. C’est également une fête de sacrifice», nous explique Issa, un musulman de la communauté Sunnite. Chez les musulmans, cette journée sera marquée par l’abattage d’un animal, selon le revenu du ménage. « Cela peut être un mouton, un chameau, un zébu, une chèvre. », enchaîne Issa. Ils vont, par la suite, distribuer les morceaux de viande aux vulnérables et à leurs proches. Ce sera donc une occasion de se réunir, entre famille ou entre amis, chez les musulmans. L’État malgache a décidé de rendre fériées les fêtes musulmanes, au même titre que les fêtes chrétiennes, depuis quelques années.