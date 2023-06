TELMA COUPE DE MADAGASCAR – La plupart des clubs OPL jouent à domicile

Place à la phase finale. Les clubs de l’orange Pro League entreront en lice à partir des seizièmes de finale à la Coupe de Madagascar. La plupart d’entre eux joueront à domicile. «Nous avons établi le calendrier de matchs selon la proximité des équipes qui vont s’affronter. Nous ne pouvons pas encore le faire par un tirage au sort… Ce sera à partir des quarts de finale que nous allons procéder ainsi», explique Helly Zafinimanga, responsable de compétition au sein de la fédération. Deux clubs OPL de la capitale recevront leur match à domicile, le samedi 24 juin. Uscafoot accueillera le FC Rouge d’Analamanga, CFFA rencontrera Net Foot d’Anala­manga et Elgeco Plus jouera contre Kinga sport d’Anala­manga. Le club majungais Tsaramandroso formation sera opposé à FCKB de Boeny à Maha­janga. 3FB affrontera un club tuléarois, l’AS Comato à Toliara. Le dimanche 25 juin, ASA de Diana jouera à Ambanja contre FC Landric de Sava, Disciples FC recevra Fomela de Matsiatra-ambony à Antsi­rabe et à Fenoarivo-atsinanana, Tia Kitra FC rencon-trera le FC Mahavatsy d’Analanjirofo. Les clubs OPL, encore en lice aux demi-finales retour, ce week-end, joueront leur match la semaine prochaine. Cinq matches sont programmés, le mercredi 28 juin. À Antananarivo, AS Fanalamanga d’Alaotra-Mangoro affrontera le CFFA Espoir d’Analamanga et Cosfa jouera contre EFFCA MI 20 FC d’Analamanga. À Mahajanga, Fosa Juniors FC accueillera le FFAM d’Anala­manga. À Manakara, Dato FC recevra Réseaux Fort V7V. Et le vendredi 30 juin à Tsiroanomandidy, Ajesaia recevra l’US Pro d’Anala­manga. Parmi les clubs OPL qui joueront à l’extérieur, Mama FC affrontera CF TFC Anala­manga ce samedi dans la capitale et Zanakala fera le déplacement à Ambovombe dimanche, pour son match contre l’ASJM d’Androy.