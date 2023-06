STADE D’ALAROBIA – Statu quo sur la rénovation

À soixante-trois jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023 que Mada­gascar va héberger du 25 août au 4 septembre à Antanana­rivo, la rénovation des infrastructures censées recevoir les compétitions est au point mort. Concernant la piste d’Alarobia, temple de l’athlétisme qui abritera la majorité des concours dans cette discipline sportive, depuis la dernière visite des membres du CIJ, du 18 au 21 mai, aucun travail n’a jamais commencé. Dominique Raherison, président de la Fédération malgache d’athlétisme, précise: « Nous sommes toujours en contact avec le ministère de la Jeunesse et des sports. Nous avons eu la promesse du ministère que la piste d’Alarobia sera rénovée. Et si le matériel nécessaire est disponible, les travaux seront faits en moins d’un mois en travaillant jour et nuit. » Des rénovations complètes sont à refaire sur tous les domaines pour le temple de l’athlétisme à Alarobia: la piste en elle-même, les aires de lancement, les rivières, les sanitaires, douches, WC, électricités. « La question qui se pose actuellement est de savoir si le chef de l’État, Andry Rajoelina, est conscient de l’enjeu de cette XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar. Je pense que son entourage lui jette la peau de banane. Tout le monde est maintenant sceptique surtout les autres iles. Par quel miracle la Grande ile arrivera-t-elle à rattraper les retards, le budget ou la subvention n’est que verbale », confie Mamitiana Andriambola, parent d’athlètes.